Quando Toni Belloni, direttore generale di LVMH, parla del personale che forma e assume trami i suoi Métiers d’Art usa l’eufemismo “artigiano 4.0”. Perché si tratta di addetti che svolgeranno una funzione “antica”, ma facendo ricorso a macchinari e tecnologie. Intanto il titolare del micro o piccolo atelier, magari a conduzione familiare, che il lavoro lo fa tutto (o quasi) a mano, si definisce artigiano. Ecco, ma allora di cosa parliamo quando parliamo di artigianato? Proviamo a rispondere alla domanda su La Conceria n. 12, in distribuzione presso gli abbonati.

Quando parliamo di artigianato

Sullo stesso numero del mensile per abbonati abbiamo affrontato prima le trasformazioni delle catene globali del valore e, poi, quelle conseguenti del terzismo italiano. È un effetto domino che colpisce, all’ultima tessera, proprio l’artigiano come classicamente inteso. L’uso del termine, però, è diventato equivoco. Ed è necessaria una chiarezza che faccia giustizia a tutti, cliente incluso. “Perché per il consumatore – si legge nel nostro articolo, dal titolo “L’intesa sulla definizione di artigiano” – una pubblicistica dove tutto è artigianale diventa la notte dove tutte le vacche sono nere: quella dove, cioè, non si distinguono le differenze. Il consumatore rischia di dimenticare che umano vuol dire manuale e per questo variabile e fallibile, mentre meccanizzato significa standardizzato e fedelmente riproducibile. Insomma, il consumatore rischia di non capire perché una borsa griffata presenti i punti di cucitura perfettamente simmetrici, mentre quella del maestro bottegaio no. E perché, al contempo, entrambe le borse siano definite artigianali, mentre l’imperfezione non è un errore”.

