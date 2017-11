Euroinga (Porto Sant’Elpidio): brucia l’impianto di aspirazione. Gravi danni, ma nessun ferito

Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato, martedì mattina, nello stabilimento (3.500 metri quadrati) di Euroinga Group, a Porto Sant’Elpidio, azienda che produce fondi in gomma e plastica per calzatura. La prima fiammata, che ha causato l’incendio, è partita accidentalmente da una macchina termopressa, mentre un operaio era intento nelle operazioni di manutenzione. In pochi istanti le fiamme si sono propagate in tutto il sistema di aspirazione della fabbrica. Ingenti danni da fumo sono stati causati nei locali mentre sono andati a fuoco i materiali ed è stato danneggiato il tetto. Fortunatamente le fiamme non hanno coinvolto persone (non ci sono feriti) e altri macchinari. Provvidenziale il pronto intervento della squadra d’emergenza interna prima dell’arrivo di quattro mezzi dei Vigili del Fuoco di Civitanova Marche, coadiuvati da quelli di Fermo. La produzione non si è fermata, ma per ripristinare l’impianto di aspirazione ci vorranno un paio di mesi. Foto tratta da informazione.tv. (mv)