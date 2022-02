Bye bye Toscana. Hugo Boss ha deciso di chiudere lo stabilimento di Scandicci e di licenziare 22 dipendenti. Secondo le informazioni sindacali, la griffe avrebbe scelto la strada della delocalizzazione, anche per la prototipia. E c’è preoccupazione anche per l’altro sito produttivo che Hugo Boss ha in Italia, nelle Marche a Morrovalle. Hugo Boss chiude…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI