Il rogo di Valentino Shoes Lab: 4 accusati di incendio colposo

Si è chiusa l’inchiesta per il rogo che ha distrutto Valentino Shoes Lab a Bucine-Levane, in Toscana. Sono 4 le persone accusate di incendio colposo. Secondo la Procura di Arezzo, gli sfridi di lavorazione non furono correttamente smaltiti, ma gettati nei classici sacchi di plastica. Secondo le ricostruzioni dei Vigili del Fuoco e dei video della telesorveglianza fu proprio dai sacchi dei rifiuti che scoppiò l’incendio che il 1° aprile 2021 distrusse il calzaturificio di Levane.

4 accusati di incendio colposo

Le indagini hanno stabilito che le fiamme capaci di divorare il fabbricato di Valentino Shoes Lab partirono dagli scarti di lavorazione. Gli indagati erano 5. Al termine dell’inchiesta sono rimasti in 4 sui quali grava l’accusa di incendio colposo. Sono tutte persone facenti parte dell’ambito aziendale e che avevano la responsabilità del processo di smaltimento dei rifiuti. Processo gestito in modo non corretto, secondo quanto stabilito dalla Procura di Arezzo. Il punto contestato l’utilizzo di sacchi di plastica anziché del contenitore scarrabile che avrebbe evitato l’insorgere delle fiamme. Secondo il Corriere di Arezzo, i 4 accusati hanno 20 giorni per presentare le memorie difensive o essere interrogati. Poi sarà compito del GUP decidere se avviare il processo.

Vertenza civilistica

Sul rogo si aprirà anche una questione civilistica tra la società proprietaria dell’immobile e Valentino Shoes che lo utilizzava in affitto. Dopo l’incendio una parte dei dipendenti ha proseguito le proprie mansioni a Montelupo Fiorentino e un’altra parte presso lo stabilimento Prada a Levanella-Montevarchi. Tutto ciò terminerà il 4 luglio quando aprirà la fabbrica in un capannone vicino a quello andato a fuoco e che ospiterà i 180 addetti per una completa ripartenza. (mv)

