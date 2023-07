Rublo a quota 100 per 1 euro. Nuovo shock per il business diretto verso la Russia. Se l’oscillazione è momentanea, e la quotazione tornerà presto intorno agli 80 rubli per 1 euro, le ripercussioni saranno minime. Ma se quota 100 si mantenesse tale più a lungo o, peggio, la svalutazione della moneta russa peggiorasse, le…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI