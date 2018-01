Investire nel futuro: Rino Mastrotto Group dona 21 PC e 9 videoproiettori alla scuola media di Trissino

BORSE, ARTICOLI DI PELLETTERIA, CALZATURE. LA MODA NON È PIÙ SOLO DONNA. I BRAND AUMENTANO L’OFFERTA UOMO, INVESTONO SULLA PELLE E CERCANO NUOVE SOLUZIONI. NELLA SCARPA, AD ESEMPIO, DOVE SI PORTA LA SPORTIVA OLTRE LA SNEAKER. DA PITTI 93 (E DALLE SFILATE LONDINESI) CONFERME E INTERROGATIVI. COME QUELLO SULL’ABBIGLIAMENTO IN PELLE