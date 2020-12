L’anticipazione la dà la testata francese Mediapart. Kering è indagata in Francia per una presunta evasione fiscale. Facendo comparire parte delle attività in Svizzera, è l’impianto accusatorio, il gruppo transalpino del lusso tra il 2010 e il 2017 avrebbe evitato di versare le tasse alle casse di Parigi. L’inchiesta, avviata nel 2019, è collegata a…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI