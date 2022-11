La frode da 20 milioni, i profitti del lusso, Santoni che ne fa 90

La notizia più letta della settimana riguarda, purtroppo, l’ennesimo caso di cronaca che coinvolge, stravolgendolo il made in Italy. La frode da 20 milioni di euro emersa tra Torino e Treviso è un segnale drammatico di come, contraffazione e giri commerciali molto loschi non siano non tanto annientabili, quanto, perlomeno, arginabili. La cronaca nera di filiera finisce qui e, per fortuna, lascia spazio a una rilevazione Deloitte sullo stato di incredibile salute delle griffe del lusso. Infine, Giuseppe Santoni ci parla del presente, del futuro e dei numeri del suo calzaturificio.

La frode da 20 milioni

600.000 scarpe importate da Cina, Albania e Romania spacciate come made in Italy. E, come scrive il Corriere della Sera, il possibile coinvolgimento di un noto brand sportivo. Il valore della truffa fa spavento.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/calzatura/intervista-a-giuseppe-santoni-che-vede-i-90-milioni-di-fatturato/

I profitti del lusso

Deloitte ha fatto girare alcuni highlights del suo Global Powers of Luxury Goods 2022, in uscita a fine anno. Per esempio, ci dice che nel 2021 il fatturato complessivo delle prime 5 aziende del lusso al mondo è stato di 122,2 miliardi di dollari. Se non vi fa impressione questo dato, sappiate che si tratta del 91% in più rispetto al 2016. Con tanti saluti alla pandemia.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/lusso/deloitte-chi-entra-e-chi-esce-dalla-top-5-dei-profitti/

Santoni che ne fa 90

Il 3 novembre il calzaturificio marchigiano Santoni ha inaugurato la nuova mensa aziendale chiamata Convivio. Per noi, è stata l’occasione per intervistare il suo CEO, Giuseppe Santoni. Molti gli argomenti toccati, a partire dallo stato di salute del calzaturificio: ottimo. Al punto che alla fine di questo 2022 supererà la soglia dei 90 milioni di euro di fatturato, arrivando a dare lavoro a circa 700 persone.

Leggi qui il nostro approfondimento:

https://www.laconceria.it/contraffazione/falso-made-in-italy-600-000-scarpe-e-una-frode-da-20-milioni/