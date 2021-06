La pelle indiana ritrova slancio e pianifica vaccinazioni di massa

La pelle indiana ritrova slancio. CLE (Council for Leather Exports) ha diffuso i nuovi dati sulle esportazioni che mostrano segnali incoraggianti. Tra aprile e maggio l’incremento è (inevitabilmente) molto significativo rispetto ai 146,79 milioni di dollari incassati un anno fa. Intanto l’industria cerca di tornare alla piena produzione e, per farlo, programma vaccinazioni di massa ai dipendenti.

La pelle indiana ritrova slancio

Secondo i dati diffusi da CLE), tra aprile e maggio l’India ha esportato 641,72 milioni di dollari di pelli e prodotti in pelle, tra cui capi d’abbigliamento, accessori e calzature. Nello stesso periodo dell’anno scorso il dato aveva raggiunto appena i 146,79 milioni di dollari. Sanjay Leekha, neoeletto presidente dell’associazione, ha espresso grande soddisfazione ricordando che, causa Covid, l’export di filiera ha subito un calo del 27,7%.

Il commento

“Questo è un ottimo inizio. Speriamo di sostenerlo nei prossimi mesi – afferma Leekha -. Con la crescente importanza delle piattaforme di e-commerce e, anche, delle fiere virtuali, dobbiamo garantire l’utilizzo ottimale delle varie modalità digitali disponibili per ottenere un ulteriore accesso al mercato“.

Vaccinazioni di massa

Intanto, le aziende cercando di tornare alla piena produttività per sostenere il passo della domanda. La maggior parte delle aziende di pelletteria e calzatura hanno ricominciato a lavorare il 1° giugno, ma a ritmo lento per la mancanza di personale. Come riporta leathermag.com, gli imprenditori spiegano che a causare i rallentamenti sono le mancate vaccinazioni dei lavoratori. Molti di questi avrebbero cercato di ricevere il vaccino nei loro villaggi, ma non ce l’hanno fatta per la scarsità di dosi. Ecco perché il governo starebbe pensando di attivare un piano di immunizzazione di massa dei lavoratori della filiera.

Leggi anche: