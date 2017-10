Ladri scatenati: razzia da 100.000 euro nello stabilimento Berluti (Ferrara), colpo da 95.000 nella boutique Gucci di Palermo

Furti da Berluti (a Ferrara) e nel punto vendita palermitano di Gucci. In Romagna i ladri, dopo numerosi tentativi, sono riusciti a violare lo stabilimento Berluti presso la frazione di Gaibanella. È accaduto verso le ore 4 nella notte tra giovedì e venerdì scorso. I malviventi, così come avevano fatto nel tentativo di effrazione sventato lo scorso aprile, hanno sbarrato la strada di ingresso e poi hanno trovato il modo di eludere il sistema di allarme. Una volta all’interno della fabbrica hanno prelevato calzature, borse e accessori di lusso per un controvalore che si aggirerebbe attorno ai 100.000 euro. I ladri non avrebbero, però, rubato i pregiati materiali custoditi all’interno dell’azienda, tra i quali anche pelli di coccodrillo. Il raid sarebbe durato meno di 15 minuti, perché all’arrivo della vigilanza privata e dei Carabinieri, i malviventi si erano già dileguati. A Palermo invece, stanotte, ignoti hanno rubato nella boutique Gucci una cinquantina di pezzi tra borse e portafogli per un valore di circa 95.000 euro. (mv)