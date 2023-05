L’alluvione sfiora la scarpa di San Mauro: “Siamo dei miracolati”

Tira un immenso sospiro di sollievo il distretto della scarpa di San Mauro Pascoli, solo lambito dall’alluvione che ha devastato la Romagna e causato 9 morti. “Siamo dei miracolati”, dice senza mezzi termini Gessica Lombardi, presidente di CNA Federmoda di Forlì-Cesena, nonché referente a livello regionale. “Guardando a come sono andate le cose nei territori circostanti possiamo, per paradosso, quasi ritenerci un’isola felice, anche se non è certo la parola adatta in circostanze come queste”.

L’alluvione sfiora la scarpa di San Mauro

A rischiare è stato Pollini, a Gatteo per l’esondazione del fiume Rigossa che ha allagato l’intera area della vicina Sant’Angelo. Tuttavia, l’azienda di Aeffe Group non è stata toccata. Le aziende di San Mauro, invece, si sono limitate alla chiusura nel pomeriggio di martedì (16 maggio), quando le precipitazioni erano insostenibili e i livelli dell’acqua dei fiumi circostanti già al limite. Troppo difficili e in alcuni casi rischiosi gli spostamenti, a cui si aggiungeva la problematica dell’assenza dell’energia e dei telefoni ko.

A ranghi ridotti

“In questi giorni lavoriamo a ranghi ridotti, tuttavia la produzione, a parte una mezza giornata, non si è mai fermata”, fanno sapere da Giuseppe Zanotti. Stessa situazione da Casadei, anch’essa limitata a mezza giornata di chiusura. Più lunga invece la sospensione dell’attività formativa nella scuola internazionale del CERCAL con i corsi che si sono fermati tre giorni, da martedì a giovedì. “C’era l’ordinanza di chiusura delle scuole, una scelta condivisibile viste le difficoltà di spostamento dei ragazzi”, spiega la direttrice Serena Musolesi.

“Siamo dei miracolati”

“Visto come è andata da altre parti e a pochi chilometri da noi, ci è andata davvero bene – afferma la sindaca di San Mauro Pascoli, Luciana Garbuglia –. A San Mauro il fenomeno ha interessato alcune zone di campagna, sulle quali siamo intervenuti prontamente, mentre la zona industriale non è stata interessata”. Unanime, infine, la considerazione generale. “Una cosa del genere in Romagna non si era mai vista. Piogge consistenti sì, ma un’emergenza di dimensioni così catastrofiche mai”. (ff)

