Livorno, colpi a catena da 100.000 euro per rubare carico di pelli

Furto di pellami e macchinari, colpo da 100.000 euro. L’episodio è avvenuto a Livorno. I ladri hanno preso di mira tre aziende di spedizione che operano una vicina all’altra. Hanno rubato un carrello elevatore da un’azienda per caricarvi il pellame in deposito presso un’altra e darsi alla fuga con un mezzo sottratto a una terza società. Della banda si sono perse le tracce a Campi Bisenzio. Il colpo non sembra affatto improvvisato, anzi. La ricostruzione fa pensare che l’obiettivo dei ladri fosse proprio il carico di pellame.

Il colpo da 100.000 euro

I ladri hanno prima forzato il cancello per entrare nell’area di via Ferrovia a Livorno dove hanno sede aziende di spedizione e stoccaggio merci. La loro prima azione è stata rubare un carrello elevatore a Gefco Italia. Poi da Bartoli hanno trafugato pallett pieni di pellame che hanno caricato su un rimorchio trovato nel piazzale della stessa società. Infine, i malviventi hanno concluso l’opera sottraendo una motrice alla ditta MaVisped. Come racconta Livorno Today, la banda ha fatto perdere le proprie tracce a Campi Bisenzio.

Chi ha dato l’allarme

I primi a dare l’allarme sono stati i dipendenti di Gefco Italia, che hanno chiamato i Carabinieri per denunciare il furto del carrello elevatore, ritrovato subito dopo a poca distanza. Secondo la testata livornese, che cita “alcuni addetti ai lavori”, l’ammontare complessivo della refurtiva sarebbe di circa 100.000 euro. (mv)

