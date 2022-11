Patrizio Bertelli non poteva essere più chiaro: o il Governo interviene in maniera robusta sul cuneo fiscale, o scoppia il malcontento sociale. “Bisogna investire sulle risorse umane, di qualsiasi tipo, partendo dalle fabbriche e dagli operai, per innalzare lo stipendio base – dice a La Repubblica il CEO di Prada (in foto d’archivio Imagoeconomica) –….

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI