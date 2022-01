Lutto nel calzaturiero veneziano: si è spento Elio De Gasperi (75)

Lutto nel calzaturiero veneziano. Martedì 18 gennaio si è spento Elio De Gasperi, ex vicesegretario dell’Associazione artigiani e piccola impresa “Città della Riviera del Brenta”. Aveva 75 anni. Negli anni Ottanta ha rivestito il ruolo di segretario della Camera del Lavoro di Dolo e, in questa veste, sottoscrisse l’accordo sindacale con ACRIB. L’accordo portò alla creazione di un percorso di formazione in alternanza scuola-lavoro che coinvolse 250 giovani. Un’idea innovativa per quei tempi. Che permise ai partecipanti di trovare impiego nei calzaturifici del distretto veneziano.

Lutto nel calzaturiero veneziano

“Una persona che ha vissuto e operato per il bene degli altri, senza approcci ideologici”. Con queste parole il direttore generale di Confindustria Venezia, Gianpiero Menegazzo ricorda Elio De Gasperi. L’uomo era nato a Mori, in provincia di Trento. “Nella vita e nel lavoro all’apparenza camminava piano, ma in realtà arrivava prima degli altri – continua Menegazzo -. Questo tratto caratteriale ha contraddistinto anche il suo modo di vivere la lunga malattia, passo dopo passo”. De Gasperi entrò in CGIL e rapidamente fece carriera fino a ricoprire, negli anni Ottanta, il ruolo di segretario della Camera del Lavoro di Dolo. “In questa veste, nel 1981, ha sottoscritto un accordo sindacale con ACRIB, che allora dirigevo – ricorda ancora Menegazzo -. Questo protocollo d’intesa ha permesso di creare, tra il 1983 e il 1986, un percorso innovativo di formazione in alternanza scuola-lavoro rivolto a quasi 250 giovani, riconoscendo nell’azienda il fulcro del percorso formativo. Linfa vitale per il settore calzaturiero: in molti casi le professionalità oggi ricoprono ruoli di altissimo profilo all’interno del comparto”.

Dopo il sindacato

Conclusa l’esperienza in Cgil, De Gasperi entrò nell’Associazione artigiani e piccola impresa “Città della Riviera del Brenta” come vicesegretario, seguendo temi di politica industriale. “Insieme abbiamo lavorato alla nascita e al riconoscimento del distretto calzaturiero della Riviera del Brenta – prosegue il direttore generale di Confindustria Venezia -. Elio De Gasperi ha sostenuto anche l’ingresso dell’associazione nella compagine sociale del Politecnico Calzaturiero. Abbiamo anche collaborato a progetti ricerca e innovazione per il settore. De Gasperi ha inoltre incoraggiato gli artigiani ad aprirsi ai mercati internazionali. Una visione moderna, di ampio respiro, che si coniugava con l’attenzione al territorio: era stato lui a riunire i panificatori della Riviera del Brenta nel segno dell’alta qualità”. (art)