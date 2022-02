Il made in Italy è in allarme per le ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina. Calzatura e pelletteria sono i settori che rischiano le conseguenze maggiori. Mentre a livello globale lo scenario peggiore è che la guerra porti a una recessione, spingendo all’aumento dei costi energetici e dell’inflazione. Made in Italy è in allarme…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI