L’Agenzia delle Entrate ha diffuso il modello di comunicazione e le istruzioni per il bonus giacenze per le imprese della filiera della moda. Il provvedimento (262282/2021) disciplina le modalità e i termini per l’ottenimento del 30% di credito di imposta sul valore delle rimanenze finali di magazzino. Tra i codici ATECO che possono farne richiesta…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI