Marche: in fiamme il calzaturificio Atlante, stima dei danni in corso

Fiamme al calzaturificio Atlante di Montegiorgio (Fermo). Ieri, attorno alle 13, è divampato un incendio del quale si sono accorti i dipendenti che si trovavano in mensa. Immediato l’allarme e il loro intervento con estintori e idranti. Stando ai primi rilievi effettuati dei Vigili del Fuoco di Fermo, che sono stati impegnati con due squadre per oltre due ore, il rogo si sarebbe sviluppato in una zona esterna, dove era stoccato del materiale pronto per essere spedito. Fortunatamente le fiamme non hanno coinvolto solventi e collanti, materiali molto infiammabili, che avrebbero propagato il fuoco in un attimo. Nello stesso stabile c’è anche la sede del calzaturificio Luna che non è stato intaccato dall’incendio. L’incendio è stato giudicato accidentale e la stima dei danni è in corso. (mv)