Mistero a Milano: rubano 6 giacche in cocco e pitone nella boutique di Ferutdin Zakirov. Ma come hanno fatto?

Sei giacche in pelle esotica (coccodrillo e pitone, in particolare), per un valore complessivo di circa 90.000 euro. È questo il bottino dei ladri che hanno razziato l’atelier dello stilista uzbeko Ferutdin Zakirov in corso Matteotti 3 a Milano, in pieno Quadrilatero della Moda. A scoprire quanto accaduto sarebbe stato il primo commesso arrivato nella boutique lunedì mattina, ma secondo le prime ipotesi avanzate dai Carabinieri i capi potrebbero essere stati rubati nel corso, forse, del weekend scorso, resta da capire se mentre l’atelier era aperto o dopo che aveva giù spento le luci. Sul luogo del furto, tra l’altro, non sarebbero presenti segni di effrazione.