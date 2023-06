Punti di vista severi su lusso, Fondo Sovrano e food nationalism

Il DDL Made in Italy ha subito, sin dalla sua approvazione in Consiglio dei Ministri, critiche severe. Il CorrSera, che già ne ha bocciato la visione d’insieme in un pezzo a firma Dario Di Vico, torna alla carica per colpire il Fondo Sovrano. La perla del DDL, sostiene l’ex direttore del quotidiano di via Solferino, sembra il solamente braccio armato della crescente domanda di intervento pubblico nell’economia italiana. La rassegna stampa della settimana offre un altro paio di letture interessanti. Critiche magari non feroci, ma certamente interventi puntuti sui temi caldi dell’attualità.

Consigli di lettura:

De Bortoli sul Fondo Sovrano, dicevamo, non la tocca piano. Anzi. Leggendo il suo editoriale su L’Economia de Il Corriere della Sera, si capisce che lo ritiene culturalmente inappropriato, perché rispondente più che a una visione di politica industriale a una richiesta di intervento dello Stato nell’economia. Non solo: è anche povero, perché la sua dotazione “subito ridimensionata da 1 miliardo a 700 milioni è una goccia, per di più trattenuta, nell’oceano”. E, infine, mal concepito e per questo, come altre misure simili, destinato a essere inefficace;

Sarà che è una testata nordamericana e che, per questo, non prova empatia per il successo finanziario di un settore tipicamente europeo. Fatto sta che Financial Time negli ultimi tempi ha pubblicato diversi pezzi un pochino velenosi sui risultati borsistici delle maison. L’ultimo, a firma Janan Ganesh , titola: “Il lusso: lo scherzo dell’Europa al mondo”;

Tra i 50 articoli del DDL Made in Italy, tornando alle questioni nostrane, molti prevedono novità per il settore alimentare. Food Navigator, testata specializzata sull'agroindustria, si chiede: è promozione delle proprie tipicità o "costoso e inutile food nationalism"?

