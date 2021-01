Scarpa in lutto: addio a Gianfranco Pittarel e Luciano Pelizzaro

Scarpa in lutto. Il settore calzaturiero veneto e italiano perde due noti addetti ai lavori. La sera di martedì 19 gennaio si è spento Luciano Pelizzaro, artigiano calzaturiero di Stra, in Riviera del Brenta. Mentre giovedì 21 gennaio è, invece, venuto a mancare Gianfranco Pittarel, originario del Bellunese, conosciuto anche come “il calzolaio del Papa”.

Luciano Pelizzaro

Luciano Pelizzaro, 78 anni (a destra nella foto), viveva in una frazione di Stra. Qui, nel cuore del distretto veneziano della calzatura, aveva aperto un laboratorio per il taglio manuale delle pelli. Fu tra i primissimi a lavorare per conto terzi. Pelizzaro lascia la moglie, due figli e un fratello.

Il calzolaio del Papa

Era originario di Farra di Feltre, una frazione del Bellunese, Gianfranco Pittarel (a sinistra nella foto). Conquistò l’appellativo di “calzolaio del Papa” quando realizzò delle calzature speciali per Paolo VI e Giovanni Paolo II. Da anni viveva a Torino. Dopo aver ottenuto il diploma di tecnico ortopedico aveva sviluppato una correzione che permette ai bambini affetti dal problema del piede storto di evitare interventi chirurgici. Nel 2012 aveva ottenuto il premio internazionale “Bellunesi che onorano la provincia di Belluno in Italia e all’estero”. Aveva 86 anni.

La Conceria si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi