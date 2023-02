Scarpe&Scarpe, gli ex proprietari accusati di bancarotta concordataria e preferenziale, falso in bilancio e false fatturazioni. Nell’inchiesta della Procura di Torino ci sono 6 indagati. Sono 4 componenti della famiglia Pettenuzzo, ex proprietaria della catena retail, e altri 2 imprenditori. A far scattare le indagini è stato un errore contabile sulla valorizzazione delle rimanenze di…

