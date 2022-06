Su La Conceria n. 6 parliamo di voi nell’occhio del ciclone

Guardate le quattro foto a sinistra. Sono un collage di immagini dal nostro archivio dell’ultima edizione di Obuv Mosca. Bene, per il solo fatto di avervi partecipato le piccole e medie imprese italiane si sono trovate nell’occhio del ciclone. Certo, la moda è abituata a una certa attenzione mediatica. Ma non in tale quantità: non agli inviti su base quotidiana a talk show su reti nazionali o a paginate sui giornali generalisti. Tantomeno è abituata a tale intensità della polemica, quando ministri e sottosegretari si impegnano in botta e risposta a distanza con gli imprenditori della filiera. Sono affari che solitamente capitano ai grandi capitani d’industria (ai Renzo Rosso di OTB, per fare un nome). Difficilmente ai calzaturieri marchigiani, per citare il distretto più coinvolto nelle recenti bagarre. Invece nel 2022 abbiamo assistito anche a questo.

All’improvviso nell’occhio del ciclone

Su La Conceria n. 6, in distribuzione in abbonamento, parliamo proprio di questo. Di come lo scenario scaturito dalla guerra in Ucraina abbia costretto imprese artigiane e marchi indipendenti a confrontarsi con temi, come le strategie di brand reputation, e palcoscenici nuovi. Lo facciamo raccogliendo la testimonianza di chi nella bagarre si è impegnato in prima persona, come Marino Fabiani. E di chi accompagna le imprese a definire le strategie di relazione con il pubblico, come Gianluca Giansante, Digital Engagement & Advocacy Partner di Comin & Partners.

Che cosa trovate su La Conceria

Non solo: parlando del progetto “in Punta di Piedi”, l’associazione della scarpa al femminile in Riviera del Brenta, facciamo luce sull’impegno della filiera della pelle per l’empowerment femminile. Perché, come suggerisce il titolo, l’obiettivo del numero de La Conceria è capire “di cosa siamo responsabili” nel fare impresa. E di cosa no. Quindi torniamo su alcune iniziative che, intanto, riguardano indirettamente la concia.

Cicca qui per sfogliare La Conceria e leggere tutti i contenuti

Il mensile La Conceria è fruibile solo per gli abbonati: se non lo sei, scopri le formule di sottoscrizione

Leggi anche: