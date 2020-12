Toscana, furti di pelle in conceria: 12 a processo, 2 patteggiano

Una serie di furti di pelle in conceria che avrebbe fruttato ai malviventi almeno 700.000 euro. È questa la stima fatta dalla Procura di Pisa, che ha contestato, a vario titolo, a 12 soggetti il coinvolgimento in nove colpi effettuati nel 2013 nel Comprensorio del Cuoio, in particolare a Santa Croce. Prese di mira le aziende conciarie che, di volta in volta, si sono viste trafugare ingenti quantità di pellame. Al momento, tra le accuse per furto aggravato e ricettazione, solo una è stata definita con un patteggiamento a 22 mesi. In un altro caso l’imputato ha ottenuto la riqualificazione del reato in furto semplice. La prossima udienza è fissata per il mese di febbraio 2021, quanto si aprirà il dibattimento con le prime richieste delle parti. Intanto, sempre a Santa Croce due uomini lo scorso 12 dicembre hanno patteggiato la pena per appropriazione indebita di pellami.

Furti di pelle in conceria

L’esito delle indagini condotte dai carabinieri di Santa Croce individua una “banda” (come riportato sul quotidiano Il Tirreno) che eseguiva furti su commissione. C’era quindi un’organizzazione ben precisa che presupponeva una filiera in cui poter piazzare il pellame rubato. In questo meccanismo erano spesso gli operai delle concerie derubate a fare da basisti.

Traffico di pellame a Santa Croce

Un altro caso ha coinvolto di recente il distretto conciario toscano. È stato intercettato dai Carabinieri della stazione di Santa Croce, e subito bloccato, un traffico di pellame. Due uomini sono stati arrestati e sabato 12 dicembre, in tribunale a Pisa, hanno patteggiato la pena a 16 mesi di reclusione per appropriazione indebita. I due soggetti, inchiodati grazie ad una segnalazione, sono stati notati da alcune persone mentre scaricavano un importante quantitativo di ritagli di pelli pregiate da un furgone. Si tratterebbe di circa 100 chilogrammi di merce per un valore stimabile sui 10-15.000 euro, probabilmente destinati alla realizzazione di piccola oggettistica in pelle. (mvg)

