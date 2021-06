1893: i primi 5 numeri della nostra storia li potete sfogliare qui

Oggi si celebra La Giornata Internazionale degli Archivi (#internationalarchivesday). L’iniziativa, lanciata nel 2008, ha un senso molto preciso: valorizzare la ricchezza storica e culturale dei patrimoni documentali. Quest’anno abbiamo deciso di unirci alle celebrazioni, mettendo online in versione sfogliabile i primi 5 numeri del mensile La Conceria. Segno particolare (che rappresenta uno dei nostri vanti): la loro pubblicazione risale al 1893.

In poche parole, il nostro DNA

La nostra storia inizia sabato 5 agosto 1893. In quel giorno esce il primo numero di una testata denominata La Conceria. L’obiettivo di 128 anni fa è quello che ci risuona in testa tutte le mattine, quando costruiamo il timone delle notizie del giorno, e tutti i mesi, quando mettiamo in fila i contenuti di un mensile che ha attraversato la storia del ‘900. Si legge, infatti, nell’editoriale del numero 1, che La Conceria “nasce dall’assoluta necessità di avere una pubblicazione speciale, la quale trattasse di tutto quanto fosse relativo all’industria del cuoio e a tutti i rami provveditori o consumatori affini”. In poche parole, il nostro DNA.

I primi 5 numeri della nostra storia

Ecco, allora, il motivo per cui aderiamo alla Giornata Internazionale degli Archivi mettendo a disposizione, in modalità sfogliabile free, sul nostro portale i primi 5 numeri della storia. Lo facciamo per darvi la possibilità di capire da dove arriviamo. E per ricordare a noi stessi, una volta di più, la strada che ogni giorno esploriamo e percorriamo.

Quindi, SE CLICCATE QUI trovate l’archivio dei primi 5 numeri della nostra storia.

Gli stessi che, per maggior comodità, vi linkiamo uno per uno qui sotto:

NUMERO 1

NUMERO 2

NUMERO 3

NUMERO 4

NUMERO 5

