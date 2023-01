Come cambiano i creativi cinesi, il segmento premium e i ricconi

Il mondo è in fermento. Lo sappiamo. Anche, e soprattutto, quello della moda. Nella rassegna stampa della settimana si trovano analisi su alcuni dei principali trend di trasformazione. A raccontare come cambiano i creativi cinesi è Massimo Foroni, mentre Silvio Campara descrive un (sottovalutato) spazio di azione per i brand premium. Al Financial Time, infine, il compito di tratteggiare il ruolo degli “ultra-rich” (noi diremmo più banalmente: i ricconi) nel boom del mercato del lusso.

Consigli di lettura:

Massimo Foroni è designer di KB Hong, brand ammiraglio del colosso cinese K-Boxing, con una lunga esperienza in Ferrè. Da creativo che lavora in Repubblica Popolare, Paese in perenne trasformazione, sa bene come cambiano i creativi cinesi. La Cina oggi è “molto diversa dagli anni in cui si copiava per cercare di riprodurre i beni di lusso – dice a Il Corriere della Sera –. Io cerco di far crescere il mio team e di incitare i miei collaboratori a far uscire la creatività penalizzata da una tradizione che vede il lavoratore soprattutto esecutivo, rispettando rigidamente le gerarchie. I miei ragazzi non si permettono mai di fare un’osservazione e dire se qualcosa non va bene, sono io che li stimolo a farlo”;

Silvio Campara , per chi non lo sapesse, è il CEO di Golden Goose . Dal suo scranno può spiegare a L’Economia del Corriere della Sera come in un fenomeno che spaventa molti, lui vede un’opportunità: “Il mercato si sta polarizzando: tutto si divide in extralusso o Zara . Lo spazio intermedio è enorme e rappresenta un segmento di mercato molto lucrativo”;

"Marciamo verso la recessione globale – si legge su Financial Time –, ma c'è un gruppo sociale che non ha intenzione di smettere di spendere: i più ricchi al mondo". Un'analisi che vale la pena leggere.

