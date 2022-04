Fino al primo maggio c’è Homo Faber: la pelle invade Venezia

È in corso Homo Faber: la pelle invade Venezia. Dal 10 aprile all’1 maggio la mostra anima nuovamente l’isola di San Giorgio, dove occupa gli spazi maestosi della Fondazione Giorgio Cini. I visitatori, già migliaia in questi primi giorni, potranno osservare 15 mostre di 22 curatori e oltre 850 manufatti che celebrano le eccellenze dei mestieri d’arte di tutto il mondo. Uno spazio particolare lo hanno conquistato anche quest’anno le sapienti mani che lavorano la pelle, con design e tecniche ricercate, frutto della tradizione e dell’innovazione.

La pelle invade Venezia

Dettagli: genealogie dell’ornamento

Tra le 15 mostre tematiche di Homo Faber Event 2022 vi è “Dettagli: genealogie dell’ornamento“. L’esposizione è ambientata nell’Ex-Scuola Nautica presso la Fondazione Giorgio Cini ed è curata da Judith Clark e da lei progettata in collaborazione con Sam Collins. Presenta il potere trasformativo dell’alto artigianato attraverso le produzioni di 15 maison di lusso dedicate alla realizzazione dei migliori orologi, kimono, gioielli e molto altro ancora. Tra le eccellenza, anche la lavorazione della pelle Mosaico di Serapian.

Manufatti armeni

Gor Vahramyan insieme alla moglie Gayane ha fondato l’Horus Leather Studio a Noyemberyan, in Armenia. Tutto è iniziato dal piccolo portafoglio che Gor ha realizzato in regalo alla moglie: di qui ha ritenuto che la lavorazione della pelle fosse il mestiere più vicino alla sua personalità. Le opere di Gor assomigliano alla perfezione ed è difficile credere che sia un autodidatta: ha imparato principalmente dai video tutorial. Usando solo pelle naturale di prima qualità, realizza tutto a mano e crede che si stia sempre padroneggiando un mestiere.

Tradizione di paese

Café Leather Supply ha sede nel villaggio di Ubrique, ai piedi della Sierra de Grazalema, a Cadice. Un piccolo posto dalla grande tradizione. Di lavorazione della pelle, in particolare. Café Leather Supply è una delle più importanti aziende del posto e lavora pelle conciata al vegetale al 100%, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente in ogni fase della produzione.

Valori, tradizioni

Un affare di famiglia

Altre mani sapienti sono quelle di Stefano Conticelli che, insieme al fratello Francesco, permettono ai clienti di vivere un’esperienza nella pelletteria nel loro laboratorio a Castel Giorgio, in Umbria. I partecipanti possono utilizzare materiali come pelle, cashmere e feltro per creare bellissimi oggetti sotto la guida degli artigiani. Possono tingere e cucire la pelle, utilizzando strumenti specifici come forbici e taglierino.

Quattro lezioni, quattro tecniche

A Firenze Lapo Giannini e Michiko Kuwata dell’Atelier GK insegnano invece quattro tecniche di lavorazione della pelle. Nella prima lezione, i partecipanti impareranno come utilizzare punzoni e altri strumenti per incidere la pelle. La seconda lezione rivelerà come utilizzare caratteri mobili e un bastoncino di composizione, mentre la terza lezione si concentrerà sulla tecnica dell’intarsio. La tecnica onlay completerà il corso nella lezione finale.

Pelle e fiori

Carina Sohl lavora invece nella campagna svedese. Qui ha sviluppato una tecnica innovativa di goffratura di motivi su pelle utilizzando i fiori. Insieme alle sue figlie coglie i fiori nelle campagne circostanti e, tornate in studio, selezionano, classificano e li organizzano. (art)

