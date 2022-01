Il boom delle sneaker? “Un segno dei tempi, destinato a finire”

Si parte da Albarcas (“zoccolo originario della Cantabria”). E si finisce con Zori (“infradito giapponese”). Passando da Sneaker, che sta vivendo il boom che tutti conosciamo. “I racconti delle scarpe” (FrancoAngeli, 158 pagine) di Eugenio Gallavotti è un “lessico illustrato” che si rivolge ad addetti ai lavori, a studenti e, più in generale, a “shoe-aholics”. Una panoramica a volo di uccello che racconta modelli, lavorazioni, materiali e, in una parola, la storia della calzatura. Non solo: l’opera si correda di interviste dello stesso autore ai protagonisti del made in Italy, come Gherardo Felloni di Roger Vivier e Silvio Campara di Golden Goose, tra gli altri. Appendice che offre uno spaccato trasversale e qualitativo sulle priorità e gli indirizzi di chi le stesse scarpe le disegna e le produce.

Il boom della sneaker

C’è qualcosa di beffardo, allora, nel notare come, dal punto di vista dell’offerta stilistica e dei consumi, un universo così variegato si stia schiacciando su un modello dominante (pur in tutte le sue declinazioni): la scarpa sportiva. Ma il boom della sneaker non sorprende Gallavotti (nella foto), che è giornalista, saggista e docente universitario. Ci vede un segno dei tempi: “La parola chiave è comfort, un concetto entrato nelle nostre menti e nelle nostre vite – spiega –. La rivoluzione digitale ci ha imposto ritmi straordinari, anche superiori alle nostre possibilità”. Il fenomeno ha anche risvolti buffi: “La voglia di comodità è altissima ora proprio ora che siamo iperconnessi, col paradosso che ci vestiamo in maniera sportiva quando passiamo le giornate al computer”.

Segno dei tempi

Il boom della sneaker ci racconta il nostro mondo, dunque. Soprattutto per la chiave stilistica in cui le stesse sneaker sono proposte. “Sono sempre più colorate. E più alte: la scarpa alta non è più solo quella col tacco, prerogativa femminile. Anche l’uomo si è fatto sollevare”. C’entrano le crisi, quella dettata dal Covid e prima ancora quella economica: “È un eccesso che va di pari passo con il periodo che attraversiamo. È una forma di escapismo: la moda cerca di volare lontano”. Il contrasto col passato è evidente: “Negli anni ’80, un decennio ricchissimo – ricorda Gallavotti –, le calzature erano basse, scure se non nere, minimaliste, pauperiste. Ai tempi ero vicedirettore di Elle e le ragazze a la page frequentavano la redazione con pianelle furlane e vestiti scuri”.

Quanto durerà?

Le sneaker non vanno banalizzate. Anzi, “I racconti delle scarpe” dedica alla scarpa sportiva un lemma corposo, che ne ripercorre la storia dal XIX secolo fino all’affermazione nella cultura di massa. Però, Gallavotti sa pure che l’odierna centralità non va considerata eterna. “Tutto è destinato a diventare obsoleto – osserva –. Questo grande amore per la sneaker prima o poi finirà”. Chi ora, magari, si sente oltraggiato dal fatto che il grande pubblico non distingue una scarpa Oxford da una Derby, ma conosce tutti i brand di sneaker, può rasserenarsi: “Il fenomeno passa, la cultura resta: chi ama la cultura della calzatura non deve che attendere”.

L’importanza della scarpa

La calzatura ha un valore simbolico molto importante per chi la indossa. “È come se fosse una parte del nostro corpo, anzi è quella che ci appartiene di più: deve essere un divertimento assoluto”. E ne ha anche uno molto materiale per i distretti italiani. La parola d’ordine per il futuro è sostenibilità, dei prodotti e delle filiere. Proprio la sfida green “può essere la stella polare, il viatico per riportare la moda italiana ai fasti degli anni ’80 – osserva Gallavotti –, quando ci fu allineamento straordinario di grandi stilisti, grandi fotografi e storie di grande successo. Ai tempi il designer era una persona di grande visibilità, quasi una figura nazionalpopolare. Ora non è più così, in questo è stato soppiantato dagli chef”. La pelle è parte integrante della sfida: “Dalle interviste mi rendo conto che è importante sia per chi la vuole innovare, con un minor ricorso alla chimica o trasformando la chimica da nemica ad alleata, sia per chi ne vuole fare a meno. Sono risposte diverse alla stessa esigenza: la sostenibilità”. (rp)

