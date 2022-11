Il legame tra la pelle e il suo profumo ispira brand e crea mondi

Un elemento identitario, innanzitutto. Talmente identitario da permettere letteralmente al naso di discernere il vero dal falso. Ma anche un legame, quello tra la pelle e il suo profumo, che crea mondi e che attraverso sinapsi porta a qualcosa di nuovo. È una storia antica, che affonda le radici nella storia dei distretti della concia e di quelli del profumo. E che si vede ancora oggi, quando tramite il senso dell’olfatto designer emergenti si lanciano in nuovi prodotti, o brand grandi e piccoli evocano l’essenza della concia.

Tra la pelle e il suo profumo

È una storia antica, dicevamo, ma che torna d’attualità quando si legge di Fred Pinel, ad esempio. Il designer nel 2004 ha lanciato il brand d’alta Pinel & Pinel (nella foto, a sinistra). E, parlando con Luxe Infinity, non fa mistero di aver nutrito l’ambizione della pelletteria d’altagamma perché affascinato, sin dall’infanzia, dall’odore della pelle, oltreché dalla sua grana. L’odore della pelle, quello che pervade le narici sin dall’ingresso in negozio, è anche uno strumento di lavoro. Nel senso letterale dell’espressione. Lo spiegava a il Corriere della Sera Sophie Harsan, cofondatrice di Vestiarie Collective, a proposito della verifica dell’autenticità degli accessori che arrivano al portale di resale. “Capisco se una borsa è vera o falsa in cinque-dieci minuti, con quelle di Hermès ci metto più tempo: ci sono molti dettagli da verificare”. Quali? Dal logo alle cuciture, passando, per l’appunto, dall’odore della pelle.

Dall’odore alla fragranza

Il legame tra la pelle e il suo profumo è così forte che a partire da questo Patrick Süskind ha strutturato il suo romanzo “Profumo” (1985), che racconta della Francia del XVIII secolo e del tenebroso Jean-Baptiste Grenouille, dotato di olfatto assoluto. Il passo da odore e fragranza, d’altronde, è breve. Il newyorchese Mickey Ashmore nel 2013 ha fondato Sabah, brand di calzature ispirate a quelle tradizionali turche. Be’, per Ashmore l’ultima novità è Sabah Bois (nella foto a destra), un profumo che rievoca il cuoio nei colori e nelle tonalità. È “austero e unico, esotico ma familiare, raffinato e durevole – lo presenta Gear Patrol –, aggettivi con i quali si può definire lo stile del marchio”. Non è raro imbattersi in profumi che rievocano la concia nell’essenza o nel nome. Al punto che Tom Ford, che in catalogo ha già Tuscan Leather, ha di recente lanciato anche la nuance Ombré Leather. È una prassi valida a tutti i livelli: anche Arbre Magique, d’altronde, offre la sua variante Italian Leather.

Leggi anche: