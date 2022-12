Il nostro +33%, la vostra passione: 1,3 mln di volte grazie

Ci prepariamo al 2023 forti del nostro +33% medio degli abbonati. Perché se è tempo di bilanci, lo è anche per noi de La Conceria. A fine anno tocca anche a noi guardare i numeri, calcolare le variazioni percentuali e comprendere se abbiamo fatto bene il nostro lavoro. Cioè fornire al nostro pubblico quotidianamente (per quanto riguarda le attività digitali) e mensilmente (per quanto riguarda il magazine) le notizie, le interviste e gli approfondimenti utili a comprendere le dinamiche della filiera della pelle.

Il nostro +33%

Le visualizzazioni di pagina de laconceria.it si sono attestate nel 2022 intorno alla soglia di 1,3 milioni di visualizzazioni: un risultato che ci conferma tra le più consultate testate d’area, ma che non è quello che più ci sorprende. Ci sarebbe da segnalare la crescita degli iscritti alle due newsletter che realizziamo (una in italiano e una in inglese): un boom che non quantifichiamo per pudore. Ma è l’aumento degli abbonati (+33% medio: +11% al prodotto cartaceo e +55% alle offerte digitali) che ci ispira maggiore fiducia, perché è il segno di attaccamento del pubblico più fedele alla nostra offerta informativa e più motivato alla sua lettura.

La community

La Conceria è una community digitale, come molti di voi forse già sanno. Su Facebook e su Instagram, social sui quali siamo presenti da più tempo, raccogliamo complessivamente oltre 14.000 follower, in crescita media del 7,6% su base annua, e vantiamo una capacità di reach in aumento del 15%. Su LinkedIn, dove siamo presenti da novembre 2020, registriamo un interessante trend di sviluppo: nel 2022 abbiamo raddoppiato il nostro pubblico, superando in queste ultime ore le 7.000 unità. Da qui ripartiamo più forti per un nuovo anno di informazione.