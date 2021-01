La promozione della pelle di Metcha (domani) in un webinar UNIC

La sneaker che vedete nella foto è una Air Jordan Condord 11 molto particolare. L’ha Realizzata The Shoe Surgeon, collettivo creativo di Los Angeles, in collaborazione con Metcha. In altre parole, la piattaforma digitale di promozione della pelle lanciata da Leather Naturally. Un progetto che domani sarà protagonista di un webinar organizzato da UNIC – Concerie Italiane.

Promozione della pelle

Come spiega UNIC, “Metcha è un moderno ambasciatore della cultura del design della pelle”. Si configura come “una piattaforma digitale globale che genera discussioni e interazioni all’interno delle industrie creative e del design della pelle”. E, come target identitario, esprime la volontà di mettere “la pelle sotto i riflettori come mai prima d’ora”. Tutto questo e molto di più sarà oggetto del webinar organizzato da UNIC in collaborazione con Leather Naturally che si svolgerà domani (giovedì 14 gennaio 2021), alle ore 15. La partecipazione è gratuita e ci si iscrive cliccando qui.

A proposito di Metcha

Metcha nasce nel 2019 per volontà di Leather Naturally. Si configura come l’espressione in progress di una campagna di marketing digitale rivolta, in particolare, alle nuove generazioni. Alle quali la pelle va mostrata, raccontata, quasi “dipinta” in modi e maniere inediti, molto smart e pop. Finora Metcha ha intercettato circa 40 milioni di utenti web al mese.

Leggi anche: