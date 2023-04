La storia delle maschere in pelle in mostra a Piombino

Non solo teatro: la maschera accompagna l’uomo dalla preistoria fino al giorno d’oggi. Ed è la maschera in pelle a essere protagonista della mostra “La maschera in scena“, in corso al Castello di Piombino fino al 23 aprile 2023. L’iniziativa, promossa dal Comune toscano in collaborazione con Matan Teatro e Maschera Scenica APS, porta all’attenzione del pubblico oltre 60 maschere che spaziano tra opere da collezione, di uso scenico e di uso privato.

La storia della maschera in pelle

Quelle in mostra a Piombino sono tutte opere uniche, realizzate completamente a mano da 16 artigiani mascherai del collettivo nazionale La Maschera Scenica APS. “La mostra vuole essere un omaggio e un riconoscimento a un mestiere artigianale tra i più caratteristici del nostro patrimonio culturale”, spiegano dall’organizzazione.

Come nasce una maschera

“È un lavoro tutto artigianale – ci racconta Gaia Geri, mascheraia toscana -. Si parte dalla forma su gesso, per fare una prima prova, poi si passa a quella su legno dove si appoggia e si bagna con acqua tiepida la pelle che quasi sempre è vacchetta conciata al vegetale. Questo tipo di pelle è l’unica che riesce a tenere la forma e ad essere allo stesso tempo elastica e facilmente modellabile. Dopodiché si inchioda la pelle al calco e per farla aderire si usano dei martelli di corno di varie forme. Una volta asciutta, alla maschera si unisce il fil di ferro e infine si colora, solitamente con tinture all’alcol”.

La maschera nella storia

Le prime maschere in assoluto risalgono addirittura al neolitico, circa 8.000 anni fa, ed erano in pietra. Poi si passa alle maschere dell’antica Grecia che erano fatte in pelle o in pelle e stracci: ricoprivano interamente la figura per mascherare il genere dell’attore e amplificarne la voce. Ma è nella Commedia dell’Arte (1500-1600) che la maschera in cuoio conosce l’apice della diffusione e dell’utilizzo girando letteralmente il mondo. L’esposizione di Piombino ripercorre le tappe più importanti che la maschera ha avuto: “dal rito sacro al suo uso comune, fino all’esplosione nelle arti sceniche”.

Un oggetto contemporaneo

“La maschera è un oggetto estremamente contemporaneo – ci spiega Riccardo Bartoletti di Matan Teatro -. Basti pensare ai tanto amati supereroi. Sono tutte maschere, modelli a cui ispirarsi”. Come maschere odierne di uso quotidiano sono in mostra anche esemplari di pelle di squalo o di coccodrillo di uso privato. “Non si deve più pensare la maschera solo come oggetto scenico. Il suo significato e il suo utilizzo si sono trasformati col tempo”.

Laboratori e lezioni spettacolo

A Piombino, durante le giornate di apertura della mostra ci sarà la possibilità di partecipare a un laboratorio di costruzione di maschere della Commedia dell’Arte in cartapesta (dai 14 anni) e in cuoio (dai 18 anni), a cura di Gaia Geri (costruzione) e Daniele Gargano (colorazione).

Leggi anche: