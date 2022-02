Non è vero ciò che è falso: una settimana di parole dette a caso

Dovrebbe essere facile da comprendere: se è fake, non può essere genuine. Quindi non è vero ciò che è falso: gli originali sono una cosa, le imitazioni un’altra. Sfogliando i giornali, specie quando parlano di moda, soprattutto quando scrivono di materiali per la moda, si ha l’impressione che non si possa mai dare nulla per scontato. Di recente esultavamo perché in un paio di articoli si picconava l’assioma per il quale vegano è sinonimo di sostenibile. Ora ci tocca bacchettare quegli articoli che buttano prodotti naturali e alternativi nello stesso calderone semantico.

Consigli di lettura: non è vero ciò che è falso

Di che cosa stiamo parlando? Prendiamo l’intervista a Stella McCartney pubblicata su Pianeta 2030, inserto de Il Corriere della Sera. La designer parla in lungo e in largo della sua “pelle di micelio” e di come questa possa sostituire la pelle bovina . Peccato che la pelle di micelio in natura non esista: al massimo c’è un materiale, prodotto a partire dall’apparato vegetativo dei funghi , lavorato affinché la sua estetica assomigli a quella della pelle animale. Vi sembra la stessa cosa?

