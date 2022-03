57 anni di Calia, che entra nel Registro MISE dei Marchi Storici

Tra gli oltre 300 marchi storici censiti MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), figura da novembre 2021 anche il marchio Calia. Un riconoscimento ai 57 anni di storia manifatturiera dell’azienda di divani e complementi d’arredo attiva ancora oggi a Matera. Dove è guidata dalla seconda e terza generazione degli eredi di Vincenzo Liborio Calia. Il Registro ha l’obiettivo di tutelare e valorizzare le imprese di eccellenza presenti sul territorio italiano. Nello specifico i marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni.

Il Registro dei Marchi Storici

“Essere stati inseriti nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale rappresenta per noi motivo di grande orgoglio – spiega Saverio Calia, Direttore Generale Marketing e Sviluppo del brand materano -. Oltre che un forte sprone a fare sempre meglio per continuare a rappresentare il made in Italy nel mondo, come facciamo da oltre 57 anni. Un ringraziamento di cuore è dovuto a tutti i nostri collaboratori, parte fondante della grande famiglia Calia, senza i quali nessun traguardo né riconoscimento sarebbe possibile”.

Calia, oggi

Oggi per il gruppo Calia lavorano più di 1.500 persone tra Puglia e Basilicata. La produzione si attesta attorno a 1.000 sedute al giorno, destinate a clienti in 80 Paesi nel mondo. Il fatturato di Calia Trade nel 2021 ha registrato un aumento di circa il +20% rispetto all’anno precedente con una forte espansione in Italia (+48%). Ma, soprattutto, una crescita superiore al +100% sul mercato USA e di oltre il 70% in Regno Unito.

Altri mercati

Altri mercati emergenti che si sono contraddistinti per una forte crescita nel 2021 sono Israele (+83%), Emirati Arabi Uniti (+256%), Hong Kong (+138%), Costa d’Avorio (+121%), Islanda (+154%), Venezuela (+219%), Russia (+26%). Per questo inizio di 2022, nonostante non sia stata presente alla Fiera Internazionale del Mobile di Colonia, Calia Italia registra un incremento sull’ordinato del +37% ad oggi rispetto allo stesso periodo del 2021.

