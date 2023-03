La sinergia di Poltrona Frau, l’IPO di Italian Design Brands

C’è fermento nell’arredo italiano. La sinergia di Poltrona Frau con l’e-market Design Italy si propone come un trampolino di lancio per rafforzare la penetrazione di un brand d’eccellenza sui mercati internazionali. Mentre Italian Design Brands, gruppo che controlla 10 aziende, 13 marchi e 4 unità di business, archivia un 2022 più che eccellente e si prepara all’IPO per proseguire la scalata dimensionale.

La sinergia di Poltrona Frau

È da marzo che Poltrona Frau distribuisce i propri articoli di arredo tramite gli scaffali digitali di Design Italy. Una vetrina che offre al brand di Tolentino un nuovo aggancio con i mercati internazionali. E, al contempo, alla piattaforma di qualificare la propria offerta. “Siamo molto orgogliosi dei risultati che stiamo mettendo a segno – commenta Roberto Ferrari, CEO di Design Italy, con Economy Magazine –: il raddoppio del fatturato 2022 rispetto al 2021, e la previsione di un ulteriore raddoppio nel 2023”.

I progetti di Italian Design Brands

Italian Design Brands ha chiuso il 2022 con un giro d’affari di 266,5 milioni di euro. Vuol dire il +84,8% su base annua, tenendo conto delle ultime acquisizioni, e il +28% a parità di perimetro. L’holding annuncia entro giugno la quotazione su Euronext Milano (e, se ci saranno le condizioni, sul segmento Star). L’IPO è un “punto di partenza – dice il presidente e CEO Andrea Sasso al Sole 24 Ore – che consentirà di avere i capitali per mantenere tassi di crescita e attrarre talenti e manager per le nostre aziende”. Nonché per continuare nella strategia di acquisizioni.

Foto dall’account Facebook di Poltrona Frau

