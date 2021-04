Natuzzi nel 2020: vendite complessive giù del 15,1%

Un calo delle vendite del 15,1% rispetto al 2019, per un totale di 328,3 milioni di euro. È il primo dato che emerge dal bilancio 2020 del Gruppo Natuzzi, rilasciato insieme ai risultati del quarto trimestre 2020.

Natuzzi nel 2020

Il Gruppo Natuzzi ha registrato nel 2020 una perdita di 24,9 milioni di euro (è stata di 33,7 milioni nel 2019). Il quarto trimestre dell’anno ha goduto, almeno in parte, della ripresa degli ordini registrata a giugno 2020. Infatti, tra ottobre e dicembre il giro d’affari ha raggiunto i 99,9 milioni di euro, praticamente in pari su base annua (-0,6%). Tra le criticità, spiegano a Santeramo in Colle, nella seconda metà del 2020 hanno pesato alcuni stress su materie prime e prodotti semilavorati, insieme ai blocchi alla navigazione e agli aumenti dei prezzi di trasporto. Covid, poi, ha inciso anche sui livelli produttivi negli stabilimenti. L’operatività si è mantenuta alta in Cina e Romania, mentre in Italia la pandemia ha impattato in modo significativo sulle presenze in fabbrica.

I mercati, un accordo

Regge il flusso di ordini dagli Stati Uniti, mentre la performance in Europa è in sofferenza, a causa del perdurare dell’emergenza Covid. “Tutte le nostre fabbriche – spiega Pasquale Natuzzi – oggi sono operative secondo gli standard di produzione previsti. Ci aspettiamo una crescita delle vendite nette nella prima metà del 2021”. Nel frattempo Natuzzi ha annunciato un accordo preliminare, da perfezionare entro il 31 maggio 2021, con Truong Thanh Furniture Corporation, alla quale andrebbe il 20% di Natuzzi Singapore, costituita nel 2020 e operativa dal 2021. L’idea è di coprire, dal Vietnam, gran parte del mercato asiatico, Cina esclusa.

