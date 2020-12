Grandi manovre digitali, da LVMH al nuovo CEO di YNAP

Grandi manovre digitali. Fanno clamore le dimissioni di Ian Rogers, chief digital officer di LVMH. Nuova sfida per lui, che passa alla start-up di criptovaluta Ledger. Movimenti si registrano, intanto, nella casella di CEO di YNAP. Arriva l’annuncio che dal 4 gennaio 2021 Geoffroy Lefebvre (nel riquadro) sostituirà Federico Marchetti (nella foto), che rimane nel ruolo di presidente.

Grandi manovre digitali

Ian Rogers si è dimesso. Era entrato in LVMH nel 2015 per assumere l’incarico di chief digital officer, un nuovo ruolo appositamente creato. Secondo Business of Fashion, il gruppo starebbe creando il ruolo di chief omnichannel officer da affidare al vicepresidente Louis Vuitton, Michael David. Rogers, ex dirigente di Apple Music, entrerà a far parte di Ledger, start-up tecnologica francese, e continuerà a essere collegato con LVMH come consulente. L’e-commerce è cresciuto fino a oltre il 10% delle entrate totali dalla nomina di Rogers, afferma un comunicato LVMH ripreso da BoF. Le priorità future includeranno l’accelerazione della migrazione dei marchi verso piattaforme tecnologiche condivise e lo sfruttamento dei dati e dell’intelligenza artificiale. Insieme a queste anche “la concessione di un’attenzione specifica all’ecosistema in rapida evoluzione in Cina“.

CEO di YNAP

YNAP, dicevamo, ha nominato Lefebvre, attuale direttore della distribuzione digitale della controllante Richemont, come nuovo CEO a partire dal 4 gennaio 2021. “Sono lieto di presentare Geoffroy, che ha guidato l’espansione dell’e-commerce di Richemont negli ultimi due anni” commenta Johann Rupert, presidente di Richemont. Qualche giorno fa è stata registrata l’uscita del managing director di Net-a-Porter Nicola Brandolese (ex Zanotti). (mv)

Leggi anche: