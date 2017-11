Dopo la semina, il raccolto: Zalando investe e nel terzo trimestre cresce del 28,7%

Giro d’affari pari a poco più di 1 miliardo di euro, in crescita del 28,7% rispetto allo stesso periodo del 2016. Base di utenti estesa nel trimestre di 22,2 milioni di unità su base annua, con media di 3,8 acquisti per cliente nell’ultimo anno a segnare un nuovo record. Il terzo trimestre del 2017 porta in dono a Zalando, gruppo europeo dell’e-commerce, una spinta di crescita che conferma il trend annuale. Da gennaio a settembre il fatturato si porta a 3,15 miliardi di euro (+23,9% in confronto all’anno precedente), mentre, malgrado un rallentamento a ottobre, il gruppo s’aspetta che il secondo semestre confermi la crescita a tra il +20% e il 25%. “La forte crescita nel trimestre dimostra che i nostri investimenti hanno pagato – commenta il co-ceo Rubin Ritter in una nota –. Per l’ultimo trimestre e per i prossimi anni l’obiettivo rimane far bene, fino a raddoppiare i ricavi entro il 2020”.