L’online punta sulla calzatura: i fondatori di Mytheresa lanciano MarthaLouisa, Shoescribe (forse) rinasce

Scarpe sul web: arriva MarthaLouisa.com e potrebbe tornare anche Shoescribe. MarthaLouisa.com sarà online a marzo ed è il portale dedicato alle scarpe da donna di lusso fondato dai tedeschi Susanne e Christoph Botschen, gli stessi del portale Mytheresa.com, poi venduto a Neiman Marcus tre anni fa. Terminata la scadenza del patto di non concorrenza, i due imprenditori ripartono con la calzatura, segmento che, dichiarano a Business of Fashion, “è quello che cresce maggiormente online”. Entro l’anno potrebbe tornare visibile anche Shoescribe, lanciato da Yoox nel 2012 e chiuso tre anni dopo. L’ipotesi è stata avanzata dal Sole 24 Ore che ricorda come Shoescribe sia stato acquistato, insieme a The Corner (altra insegna fondata nel 2008 e chiusa da Yoox), dal gruppo italiano Tony che fa capo a Vittorio Chalon, proprietario delle 9 boutique Tony Magenta. (mv)