Che numeri per Zalando: nel 2017 sfiora i 4,5 miliardi e nel 2018 conta di crescere ancora del 20%

Il giro d’affari di Zalando nel 2017 si è fermato a un soffio dai 4,5 miliardi di euro, cioè in progressione del 23,4% su base annua. Per il portale tedesco di e-commerce sono in crescita tutti gli indicatori principali: le visite al sito, passate da 1,9 a 2,5 milioni; i clienti attivi, divenuti oltre 23 milioni da che ne erano circa 19; il numero di ordini, planati da 69,2 a 90 milioni in un anno. Per proseguire il percorso di crescita, Zalando conta di investire in personale, strutture, logistica e portafogli di brand rappresentati. Le previsioni per il 2018 elaborate dalla società tedesca sono più che positive: i ricavi dovrebbero lievitare di un ulteriore 20-25%. Intanto Giuseppe Tamola, da 7 anni manager di Zalando e fin qui responsabile dei mercati di Italia, Spagna e Polonia, saluta il gruppo tedesco e si trasferisce nelle fila di Yoox Net-A-Porter, dove sarà global brand e marketing director.