Al via domani Expo Riva 89: 1.455 espositori attendono 13.000 buyer. Opening talk sul futuro della scarpa

Tutto pronto per Expo Riva Schuh. Sarà inaugurata domani l’89esima edizione della fiera internazionale di riferimento per le calzature di segmento medio a Riva del Garda (Trento). I padiglioni ospiteranno da domani fino a martedì oltre 1.455 espositori, di cui 1.177 esteri, provenienti da 37 Paesi per un totale di più di 13.000 operatori del settore in rappresentanza di 105 regioni, che metteranno in bella mostra le collezioni autunno-inverno della stagione 2018/2019. La principale novità dell’89esima edizione della fiera riguarda l’esordio del Paraguay, mentre si rafforza la presenza di espositori provenienti da Bulgaria e Repubblica Ceca. I riflettori saranno infatti puntati sul mercato europeo, come testimonia anche la presenza di 26 buyer provenienti da 11 Paesi: Svezia, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Romania, Russia, Serbia, Ungheria, Croazia e Ucraina. L’apertura dei cancelli sarà anticipata dal consueto opening talk, che in quesa edizione si svolgerà domani alle 11 presso la sala congressi del Quartiere fieristico di Riva del Garda e verterà sulle nuove prospettive della produzione calzaturiera, l’applicazione dell’industria 4.0 e l’incontro fra negozi fisici e shopping online. “La nostra manifestazione ha continuato a registrare risultati positivi, nonostante i tanti cambiamenti e le incertezze dei mercati internazionali – spiega il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini – Questo dimostra come la fiera abbia saputo adattare le proprie strategie alle nuove esigenze del settore, ma senza mai perdere la propria identità”.