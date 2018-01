Expo Riva Schuh chiude oggi e, intanto, presenta Gardabags, salone della pelletteria di fascia media

“Le nostre analisi di mercato e le relazioni con i buyer ci hanno portato a ritenere che sul mercato mancasse un evento legato agli accessori di volume, quelli di valore medio-alto. Abbiamo allora deciso di colmare questo vuoto”. Con queste parole il presidente di Riva del Garda Fierecongressi, Roberto Pellegrini, ha annunciato la nascita di Gardabags. Il nuovo salone della pelletteri sarà tenuto a bettesimo il prossimo 16 giugno, in concomitanza con la 90esima edizione di Expo Riva Schuh, fiera internazionale di riferimento per le calzature di volume di Riva del Garda (Trento). Le due manifestazioni si svolgeranno parallelamente, con l’intenzione annunciata di realizzare una fiera che completi il total look, direzione verso la quale molti produttori si stanno sempre più orientando. Nella nuova struttura del PalaVela, adiacente al lago e collegata al Palazzo dei Congressi, espositori di tutto il mondo mostreranno borse e accessori realizzati in pelle. Cala intanto il sipario sull’89esima edizione di Expo Riva che chiuderà quest’oggi. Ieri si sono registrate le visite di Li Shaofeng, console economico e commerciale del Consolato generale della Repubblica Popolare Cinese a Milano, e quella del console generale del Sudafrica a Milano Titi Nxumalo.