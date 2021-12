Febbraio e luglio: Première Vision Paris anticipa le date 2022

Première Vision Paris anticipa le date, confermando una decisione presa prima dello scoppio della pandemia e, poi, messa in stand by. Lo spostamento, infatti, sarebbe dovuto avvenire già nel 2021 ma Covid l’ha fatto saltare. Ecco, quindi, le nuove date per il 2022: 8-10 febbraio e 5-7 luglio. Il salone, ormai ibrido, si svolgerà fisicamente al Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte e online sul sito di Première Vision (Digital Show).

Première Vision attua nel 2022 quello che avrebbe dovuto fare nel 2021. Nel 2020 l’Institut Français de la Mode, per conto degli organizzatori della fiera francese, aveva condotto un sondaggio a livello europeo. I risultati, secondo quanto riporta fibre2fashion.com, hanno mostrato che il 72% degli intervistati era favorevole ad anticipare le date a fine gennaio/inizio febbraio (rispetto a metà febbraio) e il 69% avrebbe preferito l’evento all’inizio di luglio (anziché metà settembre). Risultati che poi sono stati confermati da un ulteriore sondaggio effettuato nel 2021 tra i clienti di Première Vision.

L’agenda 2022

Le nuove date, quindi, sono le seguenti: dall’8 al 10 febbraio 2022 per le collezioni Primavera-Estate 2023, dal 5 al 7 luglio 2022 per le collezioni Autunno-Inverno 2023/2024. (mv)

