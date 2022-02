Il “vero ritorno in fiera”. Carlo Ferro, presidente di ICE (agenzia per la promozione all’estero delle imprese italiane) ha visitato Lineapelle 99. Ha apprezzato particolarmente la vitalità della manifestazione, nonché l’energia che gli espositori hanno dimostrato investendo nel salone. Come? Tornando ad allestimenti personalizzati curati nel dettaglio. La visita di Ferro è stata un’occasione d’incontro con…

ACCEDI PER CONTINUARE A LEGGERE Scopri l’abbonamento che fa per te tra le nostre proposte ACCEDI

ABBONATI