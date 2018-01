La stimolante informalità di Lineapelle London: tutto pronto per l’evento di domani all’Ham Yard Hotel

Lineapelle London piace, dicono gli espositori, perché “è informale” e somiglia a una sorta di “social network fieristico”, un evento “conta l’aspetto commerciale, ma, forse, soprattutto quello relazionale”. Per questo chi ci espone torna molto volentieri. Per questo dal 2009 (anno in cui si è svolta la sua prima edizione) a oggi la fiera è cresciuta, rafforzando la sua identità di nicchia e arrivando a ospitare 49 espositori. Non solo: a fronte della costante tensione politica e commerciale causata da Brexit, Lineapelle London si configura come una fondamentale occasione di confronto. Forte di questa dimensione, la fiera torna domani all’Ham Yard Hotel, per una giornata di lavoro dove è atteso l’ormai consueto passaggio, come si legge una nota dell’ente fieristico, di “buyer e uffici stile di grandi brand britannici, ma anche designer e stilisti emergenti, tipici rappresentanti del fermento creativo di Londra”. In mostra il primo lancio delle collezioni per l’estivo 2019 che troverà ulteriore sviluppo la prossima settimana (31 gennaio/1° febbraio) in occasione di Lineapelle New York e definitiva consacrazione a Fieramilano Rho, dal 20 al 22 febbraio, durante la 94esima edizione di Lineapelle Milano.