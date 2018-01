Le 7 fiere tedesche chiudono oggi. Affluenza, marketing, ottimismo. Le parole di Melchiorri, Paniccià e Gabrielli

Chiudono oggi i sette saloni berlines: Panorama, Premium, Bright, Seek, Show&Order, Etichal Fashion, Green Showroom. I bilanci sono positivi. Tanto movimento, dunque. E tanto marketing. “Martedì e ieri l’affluenza è stata buona, ma dobbiamo sempre tenere presente che si tratta di manifestazioni dove prevalgono le pubbliche relazioni e i contatti, mentre a febbraio si dovrebbe iniziare a concretizzare. La fiducia non manca mai e l’impegno nelle collezioni spesso va oltre le nostre possibilità” commenta il calzaturiere marchigiano Giampietro Melchiorri (Alexander Hotto-Primabase, nella foto a destra) presente a Premium Berlin, dove si sono potute ammirare le novità e le tendenze nell’abbigliamento, con un’ampia offerta di scarpe e borse che occupano un intero piano della location. “Tutti i più importanti buyer arrivano a Berlino per avere un’idea di quali siano i migliori prodotti da acquistare” spiega Enrico Paniccià (nella foto al centro), che espone per la prima volta con La Martina Shoes, brand che ha proprio la Germania come principale mercato (+30% nel 2017 rispetto all’anno precedente). Soddisfatto anche Mauro Gabrielli (nella foto a sinistra) del brand Fornarina che invece era presente a Panorama, “una manifestazione che è andata molto bene per noi e che ha visto un elevato numero di visitatori. I buyer stranieri sono disposti a spendere e a comprare mentre gli italiani sono molto più cauti e restano piuttosto abbottonati”. (mv)