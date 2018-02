Lineapelle 94 è alle porte. Stile, formazione, innovazione: tutti gli eventi in agenda

Un calendario fitto di eventi per una cultura e consapevolezza della pelle in continuo aggiornamento. La 94esima edizione di Lineapelle, la principale fiera internazionale della pelle, dei materiali e degli accessori, è alle porte: dal 20 al 22 febbraio attende espositori e visitatori dai 5 continenti. Stile, formazione, innovazione: il programma degli appuntamenti è ricco. Segnateveli in agenda e non perdetevene neanche uno. Martedì 20 febbraio si esplora il futuro. Modern Meadow presenta il progetto Zoa, che sfrutta la potenza del design, della biologia e dell’ingegneria per immaginare lo sviluppo produttivo del primo materiale “bioleather” al mondo. Poi, sarà svelato il progetto Lineapelle Innovation Square , evento di 3 giorni che si svolgerà durante la prossima edizione (25/27 settembre) e andrà alla scoperta di nuove e selezionate tecnologie e soluzioni di business ritenute di particolare rilevanza per i settori di riferimento di Lineapelle. Mercoledì 21 febbraio si svolge la Conferenza Internazionale “Concia e Prodotti Chimici”. Organizzata da UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria) e Cotance (la Confederazione europea delle associazioni conciarie), propone una serie di riflessioni di stretta attualità sul tema della chimica conciaria e sugli aspetti di rischio e opportunità legati alle differenti tipologie di processo. Chiude la giornata di lavori la presentazione dei progetti e dei servizi della Stazione Sperimentale Pelli . Tutti gli eventi si svolgono presso il LEM di Ponte dei Mari, lato Padiglione 22. Presso il Fashion Theatre del Padiglione 15 si svolgono, invece, le consuete presentazioni moda (martedì e mercoledì) e l’incontro sulla Tutela del design innovativo e del know how aziendale a cura di ICEC, l’Istituto di Certificazione Conciaria. La mattina dell’ultimo giorno, infine, presso l’Auditorium di Fieramilano Rho ci sarà la premiazione del concorso “Amici per la Pelle”. Per tutte le informazioni sul programma degli eventi di Lineapelle, clicca qui.