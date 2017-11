Per Lineapelle è già estate (2019). Parte il ciclo di presentazioni moda che toccherà anche Spagna e Portogallo

Manca poco a Natale, ma per Lineapelle è già iniziata l’estate. Quella del 2019, per la precisione. Si parla di stile e di tendenze. Quelle elaborate dal Comitato Moda della più importante rassegna fieristica internazionale dell’area pelle che dal 20 al 22 febbraio celebrerà a Milano (Fieramilano Rho) la sua edizione numero 94. Quelle raccolte sotto il tema di riferimento Empathy e che oggi vengono, per la prima volta, raccontate e condivise con stilisti, creativi, aziende e addetti ai lavori. L’evento si è svolto questa mattina a Firenze (Hotel St. Regis, nella foto) e ha sancito l’avvio di un vero e proprio roadshow di presentazioni che si snoderà all’interno dei distretti produttivi della pelle e della manifattura, in Italia e all’estero. Il calendario è fitto. Si replica domani (giovedì 23 novembre) nella vicina San Miniato (presso Villa Sonnino, ore 11). Il giorno successivo, 24 novembre, Lineapelle atterra in Portogallo, ad Alcanena, mentre lunedì 27 novembre torna in Italia, a Milano, presso la propria sede milanese, in via Brisa 3 (ore 11). I workshop di novembre si concludono martedì 28 novembre a Solofra (Palace Hotel, ore 11). “Un breve stop – si legge in una nota di Lineapelle -, per poi ripartire lunedì 11 dicembre nelle Marche, a Fermo (Hotel Royal, ore 17), e terminare il percorso in Spagna: 13 dicembre, Barcellona; 14 dicembre, ad Alicante”. Anteprime stilistiche che si configurano come un “percorso di condivisione e contaminazione stilistica che proietta Lineapelle verso i suoi appuntamenti fieristici di inizio 2018: 23 gennaio, LINEAPELLE LONDON (Ham Yard Hotel); 31 gennaio/1 febbraio, LINEAPELLE NEW YORK (Metropolitan Pavilion)”.