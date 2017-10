Lineapelle è già nel 2018: 23 gennaio Londra, 31 gennaio New York. E si torna a Milano dal 20 al 22 febbraio

Cala il sipario sulla 93esima edizione di Lineapelle. Ma non finisce qui. Lineapelle consolida il proprio ruolo di protagonista internazionale mettendo in calendario due preview: il 23 gennaio c’è l’appuntamento con Lineapelle London (Ham Yard Hotel), occasione per i produttori di materiali per incubare nuove relazioni con il fashion system britannico. Dal 31 gennaio al primo febbraio, poi, tocca a Lineapelle New York (Metropolitan Pavilion), kermesse dedicata al pubblico dei designer e dei produttori statunitensi. Lineapelle non rimane mai con le mani in mano: nei prossimi mesi organizza anche partecipazioni collettive alle fiere di Hong Kong, Tokyo e Guangzhou. Dal 20 al 22 febbraio, infine, si torna a Fieramilano Rho per Lineapelle94: i riflettori, in quei giorni, si accenderanno sulle collezioni estive 2019.