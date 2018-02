Lineapelle94 finisce qui, ma non si ferma: ecco il calendario di fiere, saloni e collettive per i prossimi mesi

Calato il sipario sulla 94esima edizione di Lineapelle, è già tempo di pensare alle prossime manifestazioni che l’ente fieristico della pelle e dei materiali organizza o ai quali partecipa, in Italia e nel mondo. Il tardo inverno e la primavera sono la stagione per le collettive della pelle nostrana ai saloni asiatici. Si comincia a Hong Kong dal 14 al 16 marzo per APLF, appuntamento cui seguono a breve giro Tokyo Leather Fair (24-25 maggio) e Shoes & Leather Guangzhou (30 maggio-1 giugno). L’estate, invece, è la stagione per il ritorno di Lineapelle sui mercati anglofoni. Il 10 luglio 2018 all’Ham Yard Hotel di Londra è in programma Lineapelle London, mentre la settimana successiva (17-18 luglio) al Metropolitan Pavilion della Grande Mela è il turno di Lineapelle New York. Smaltita la pausa agostana, è il momento di tornare a Fieramilano Rho: dal 25 al 27 settembre, presso il quartiere fieristico milanese, si terrà Lineapelle95, salone della pelle, degli accessori e dei materiali dove si presenteranno le collezioni Autunno-Inverno 19-20.