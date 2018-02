Lineapelle94 is now: da domani espositori (+5%) in cerca di “empatia” stilistica e risposte di mercato

L’attesa è alta, come a ogni edizione. Lineapelle94 si presenta al via, domani a Fieramilano Rho (fino a giovedì 22 febbraio), con numeri in crescita rispetto alla precedente edizione riservata alla moda estiva, quella di febbraio 2017. Crescono gli espositori, aumenta lo spazio che occupano. I primi arrivano da 44 Paesi e sono 1.254, il 5% in più su base annua. Percentuale che presenta una leggera differenza considerando gli espositori italiani, +4%, e gli stranieri, che aumentano del 6%. La superficie espositiva cresce del 3% e sfonda la soglia dei 47.000 metri quadrati. “Ci aspettiamo di capire l’evoluzione del mercato – ci dice un conciatore toscano -. Milano è la fiera ideale per riuscirci, soprattutto in questo momento, con la pelletteria che pare solida, ma chiede sviluppo di prodotto incessante e la calzatura che continua a puntare sullo sportivo, trend che porta le griffe a rivedere alcune politiche sui materiali, spesso chiedendo pressioni sui listini. Quando, invece, devono sviluppare linee classiche o all’insegna dell’eleganza, c’è meno resistenza”. Da verificare a Lineapelle94 anche alcunI, rinnovati segnali di interesse per l’abbigliamento. Sotto i riflettori la stagione estiva 2019, declinata dal Comitato Moda dell’evento fieristico di riferimento per l’area pelle globale sotto la luce del mood Empathy. Tutto pronto, dunque. Lineapelle94 is now.